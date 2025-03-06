Легендарний боєць увесь цей час утримується від конкретної відповіді, чи дійсно піде на такий крок. Своєю думкою щодо можливого камбеку "Доктора Сталевого молота" поділився промоутер Том Леффлер.

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Форма Кличка в повному порядку

Він заявив, що дуже хотів би побачити такий розвиток подій. Проте остаточне рішення буде за Володимиром, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

"Володимир – це така історична постать. Я не хочу спекулювати на ньому, але як я розумію, він хоче битися за титул. Якщо хтось і може повернутися, то це Володимир. Кожного разу, коли я його бачу, він у чудовій формі, так само як і тоді, коли він йшов на історичній чемпіонській серії з 25 поєдинків.

Для нього є так багато чудових боїв. Матчі-реванші проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, з Дюбуа був би гарний поєдинок. Хоча це залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе та не буду вкладати жодних слів в його рот. Як фанат боксу та Володимира Кличка, я хотів би, щоб він повернувся", – сказав Леффлер.

Довідка. Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що наразі легендарний Джордж Форман є найстаршим чемпіоном світу в історії. Він здобув титул у 46 років і 170 днів.