Комітет Всесвітньої боксерської асоціації проаналізував поточний стан дивізіону та індивідуальну ситуацію Олександра Усика. Йому дали термін для проведення обов'язкового захисту титулу, пише 24 канал з посиланням на WBA boxing.

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Що ухвалила WBA

Усик має 24 місяці, щоб провести обов'язковий захист титулу. Мета в тому, щоб дозволити українцю проводити бої з найбільш релевантними супротивниками у суперважкій ваговій категорії.

"Усик брав участь у дуже важливих поєдинках для боксу, відкривши нову еру у цьому виді спорту. З цієї причини Комітет WBA, ґрунтуючись на внутрішніх правилах, зосередився на сприянні проведенню високоякісних боїв за допомогою активності та конкуренції.

Ось чому обов'язковий період захисту титулу українця було продовжено, що дало йому гнучкість у пошуку найкращих можливих суперників", – йдеться в резолюції.

Відзначимо, що останнім боєм Олександра Усика був реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг одноголосним рішенням суддів.