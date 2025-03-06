Комитет Всемирной боксерской ассоциации проанализировал текущее состояние дивизиона и индивидуальную ситуацию Александра Усика. Ему дали срок для проведения обязательной защиты титула, пишет 24 канал со ссылкой на WBA boxing.

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Что приняла WBA

У Усика есть 24 месяца, чтобы провести обязательную защиту титула. Цель в том, чтобы позволить украинцу проводить бои с наиболее релевантными противниками в супертяжелой весовой категории.

"Усик участвовал в очень важных поединках для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине Комитет WBA, основываясь на внутренних правилах, сосредоточился на содействии проведению высококачественных боев с помощью активности и конкуренции.

Вот почему обязательный период защиты титула украинца был продлен, что дало ему гибкость в поиске лучших возможных соперников", – говорится в резолюции.

Отметим, что последним боем Александра Усика был реванш против Тайсона Фьюри. Украинец победил единогласным решением судей.