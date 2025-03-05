Авторитетное издание CBS Sports обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. Место Александра Усика остается неизменным, сообщает 24 канал.
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Какое место Усика в рейтинге P4P
Первая тройка обновленного рейтинга pour for pound не изменилась. Александр Усик продолжает лидировать среди лучших боксеров независимо от весовой категории. Второе место у Наоя Иноуэ, а третью строчку занимает Дмитрий Бивол.
Джервонта Дэвис после скандальной ничьей против Ламонта Роуча потерял свою позицию. Американский чемпион мира по версии WBA в легком весе опустился с 7-го на 10-е место.
Рейтинг P4P по версии CBS Sports:
- 1. Александр Усик
- 2. Наоя Иноуэ
- 3. Дмитрий Бивол
- 4. Теренс Кроуфорд
- 5. Артур Бетербиев
- 6. Сауль Альварес
- 7. Джесси Родригес
- 8. Давид Бенавидес
- 9. Дзунто Накатани
- 10. Джервонта Дэвис.
Напомним, что Александр Усик последний раз дрался в декабре прошлого года против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион единогласным решением судей одолел "Цыганского короля".