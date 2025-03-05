Авторитетное издание CBS Sports обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. Место Александра Усика остается неизменным, сообщает 24 канал.

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Какое место Усика в рейтинге P4P

Первая тройка обновленного рейтинга pour for pound не изменилась. Александр Усик продолжает лидировать среди лучших боксеров независимо от весовой категории. Второе место у Наоя Иноуэ, а третью строчку занимает Дмитрий Бивол.

Джервонта Дэвис после скандальной ничьей против Ламонта Роуча потерял свою позицию. Американский чемпион мира по версии WBA в легком весе опустился с 7-го на 10-е место.

Рейтинг P4P по версии CBS Sports:

  • 1. Александр Усик
  • 2. Наоя Иноуэ
  • 3. Дмитрий Бивол
  • 4. Теренс Кроуфорд
  • 5. Артур Бетербиев
  • 6. Сауль Альварес
  • 7. Джесси Родригес
  • 8. Давид Бенавидес
  • 9. Дзунто Накатани
  • 10. Джервонта Дэвис.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался в декабре прошлого года против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион единогласным решением судей одолел "Цыганского короля".