Пока многие бойцы претендуют, чтобы сбросить Усика с трона хевивейта. Среди потенциальных оппонентов Александра– Даниель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агит Кабаел.

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Кто остановит Усика

Дэйв Аллен поделился мнениями по этому поводу, кто может остановить Александра Усика. Британский боксер считает, что у Агита Кабаела есть шансы одолеть украинского чемпиона, сообщает 24 канал.

Аллен подчеркнул, что немецкий супертяж чудесный боец с хорошим арсеналом приемов. Потому он может победить Александра Усика. Британец также выделил физическую форму Кабала.

Если бы вы сейчас попросили меня выбрать супертяжеловеса, который победит Александра Усика, я бы выбрал Кабала. Он действительно может все понемногу. Он умеет боксировать он может сразиться. Он крепок у него буквально все есть,

– цитирует Аллена SecondsOut.

Отметим, что Агит Кабаел так же, как и Александр Усик, ни разу не проиграл за свою карьеру. На счету непобедимого немца 26 побед в 26 поединках– 18 из них нокаутом.

В последнем поединке, состоявшийся 22 февраля в Эр-Рияде Агит Кабаел получил титул временного чемпиона мира по версии WBC. Немец в фантастическом бою отправил в нокаут китайского гиганта Чжана Чжиллея.