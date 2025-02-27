Наразі чимало бійців претендують аби скинути Усика з трону хевівейту. Серед потенційних опонентів Олександра – Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл.

Читайте також "Він здатний уникати ударів": чемпіон світу назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Хто зупинить Усика

Дейв Аллен поділився думками щодо того, хто може зупинити Олександра Усика. Британський боксер вважає, що в Агіта Кабаєла є шанси здолати українського чемпіона, повідомляє 24 канал.

Аллен підкреслив, що німецький супертяж чудовий боєць з хорошим арсеналом прийомів. Тому він може перемогти Олександра Усика. Британець також виділив фізичну форму Кабаєла.

Якби ви зараз попросили мене вибрати суперважковаговика, який переможе Олександра Усика, я б вибрав Кабаєла. Він справді може все потроху. Він вміє боксувати він може битися. Він міцний у нього буквально все є,

– цитує Аллена SecondsOut.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл так само як і Олександр Усик жодного разу не програв за свою кар'єру. На рахунку непереможного німця 26 перемог у 26 поєдинках – 18 з них нокаутом.

В останньому поєдинку, який відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді Агіт Кабаєл здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Німець у фантастичному бою відправив в нокаут китайського гіганта Чжана Чжілея.