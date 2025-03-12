Своим мнением на этот счет поделился легендарный бывший боксер Насим Хамед. Экс-чемпион мира заявил, что есть боец, который может не только навязать достойную борьбу украинцу, но и уверенно его победить.

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Кого выделил Хамед

Британец считает, что Александра Усика способен одолеть Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground. По его словам, "Динамит" создал проблемы украинцу в первом бою, а в реванше сможет уничтожить действующего обладателя поясов WBA, WBC и WBO.

"В моих глазах, для меня Дюбуа единственный, кто сможет это сделать. Он единственный, кто когда-либо нанес Усику боль, завалил его на пол и заставил задуматься.

Усик был там три или четыре минуты. Дюбуа может снова подраться с Усиком, полностью уничтожить его и вернуть пояса домой, где они должны быть", – сказал Хамед.

Справка. В августе 2023 года Дюбуа проиграл нокаутом Усику в девятом раунде. До этого "Динамит" откровенно пробил ниже пояса, из-за чего Усик долго приходил в себя. Однако сторонники британца до сих пор настаивают, что тот удар был в рамках правил.

Отметим, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика, однако наиболее вероятным вариантом считается именно реванш против "Динамита" за статус абсолюта. Ранее прогноз на второй бой Усик – Дюбуа дал Ник Кэмбелл, назвав своего фаворита.