Олександр Усик хоче дати реванш Даніелю Дюбуа за поразку майже дворічної давнини. Однак у WBO хочуть зірвати другу битву та дати шанс Джозефу Паркеру.

До теми Від Усика вимагають проведення бою з колишнім чемпіоном світу, який мав битися з Дюбуа

За якої умови може відбутись реванш Усик – Дюбуа

Не виключено, що українець відмовиться від цього бою проти новозеландця заради поєдинку з "Динамітом". У такому випадку він втратить пояс, а на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

Видання GiveMeSport розглядають ще один варіант, у якому Усик зможе провести бій проти Дюбуа, не втративши при цьому чемпіонський титул по лінії WBO, повідомляє 24 Канал.

Ймовірно, що Джозефу Паркеру заплатять немаленьку суму грошей, аби той погодився на проведення реваншу Усик – Дюбуа. Натомість боксер із Нової Зеландії у майбутньому проведе бій проти переможця реваншу Усик – Дюбуа та матиме змогу поборотись за усі пояс у хевівейті.

У такому випадку Усик вдруге вийде у ринг проти Дюбуа влітку поточного 2025-го року. У виданні впевнені, що протистояння прийме лондонський "Вемблі", який розглядають, як один із варіантів місця проведення поєдинку. А Паркер отримає бій за "абсолют" проти Усика чи Дюбуа до кінця цього 2025-го року.

Цікаво, що промоутер Джозефа не впевнений, що бій його клієнта та Усика відбудеться найближчим часом. Це дає можливість зрозуміти, що у реваншу Усик – Дюбуа ще є великі шанси.