Йдеться про титул WBO. Всесвітня боксерська організація офіційно зобов'язала українського боксера провести захист цього пояса.

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Усик сфокусований на Дюбуа

Його команда протягом 30 наступних днів має домовитися з представниками тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера про організацію поєдинку. Однак Олександр Усик не зацікавлений у такому розвитку подій, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Він націлений на проведення реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Сторони продовжують вести перемовини про організацію цього бою, який орієнтовно планується на кінець літа або початок осені в Лондоні на "Вемблі".

Український чемпіон вважає, що ця битва буде значно привабливішою у фінансовому плані. Очікувалося, що вона буде за статус абсолюта, проте, якщо Усик не проведе обов'язковим бій з Паркером, то на кону стоятимуть титули WBC, WBA та IBF.

До слова. Наприкінці червня 2024 року Олександр Усик у подібній ситуації вже відмовлявся від пояса IBF. Тоді він замість обов'язкового захисту готувався до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик заявляв про свої плани до завершення кар'єри провести ще два поєдинки. Тож, можливо, що він битиметься з "Динамітом" і, у разі перемоги, останній бій проведе саме проти володаря титулу WBO за статус абсолюта.