Речь идет о титуле WBO. Всемирная боксерская организация официально обязала украинского боксера провести защиту этого пояса.

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Усик сфокусирован на Дюбуа

Его команда в течение 30 следующих дней должна договориться с представителями временного чемпиона WBO Джозефа Паркера об организации поединка. Однако Александр Усик не заинтересован в таком развитии событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Он нацелен на проведение реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Стороны продолжают вести переговоры об организации этого боя, который ориентировочно планируется на конец лета или начало осени в Лондоне на "Уэмбли".

Украинский чемпион считает, что эта битва будет значительно привлекательнее в финансовом плане. Ожидалось, что она будет за статус абсолюта, однако, если Усик не проведет обязательным бой с Паркером, то на кону будут стоять титулы WBC, WBA и IBF.

К слову. В конце июня 2024 года Александр Усик в подобной ситуации уже отказывался от пояса IBF. Тогда он вместо обязательной защиты готовился к реваншу с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что ранее Александр Усик заявлял о своих планах до завершения карьеры провести еще два поединка. Поэтому, возможно, что он будет драться с "Динамитом" и, в случае победы, последний бой проведет именно против обладателя титула WBO за статус абсолюта.