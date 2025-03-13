В ночь на 23 февраля (по Киеву) состоялся бой Джозефа Паркера и Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа. Новозеландец нокаутировал своего соперника и одержал победу в бою.

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WBO требует бой Усика и Дюбуа

Организация официально требует выполнения обязательного боя между Усиком и Паркером для скорейшего прекращения статуса временного чемпиона, пишет 24 канал со ссылкой на президента WBO Густаво Оливьери.

Это действие соответствует нашей твердой политике поддержки только одного чемпиона в весовой категории,

– сообщил Оливьери.

WBO дала командам Усика и Паркера 30 дней на достижение договоренностей о проведении поединка. Если же они этого не сделают, то организация выставит поединок на промоутерские торги. Победитель аукциона получит первоочередное право организовать вечер бокса, а самая большая ставка станет призовым фондом поединка.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.