Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк лаконично рассказал о возможном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Представитель команды украинского чемпиона мира даже назвал потенциальное место проведения второй битвы, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Место проведения реванша

Красюк рассказал, что команды работают над вероятным реваншем, который может состояться на культовой лондонской арене.

Мы сейчас работаем над организацией этого боя, "Уэмбли" является одним из возможных вариантов,

– заявил Красюк.

Отметим, что уже ранее о проведении реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли" заявлял промоутер Фрэнк Уоррен. Представитель Тайсона Фьюри уверял, что такой поединок вызвал бы бешеный ажиотаж, а все билеты на стадион были бы проданы за один день. Также была информация, что уже состоялись предварительные переговоры между командами боксеров.

К слову. Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023-го года. Также интерес к этой битве подогревает удар ниже пояса, который Даниэль нанес Александру в первом бою.

Еще раньше сам Дюбуа поговаривал о реванше с Усиком на лондонском стадионе. Зато Александр заявлял, что не против снова побоксировать в фартовой для него Саудовской Аравии. Именно в Эр-Рияде "Динамит" вызвал Усика на реванш после второго боя украинца против Тайсона Фьюри.

Добавим, что Усик последний раз боксировал на "Уэмбли" еще в октябре 2020-го года, когда победил там британца Дерека Чисору. А вот Дюбуа как раз свой крайний бой проводил на этой арене. Даниэль одолел на "Уэмбли" своего земляка Энтони Джошуа в сентябре прошлого года.