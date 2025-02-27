Британец Даниэль Дюбуа 22 февраля должен был провести защиту титула в поединке с Джозефом Паркером. Однако за два дня до боя "Динамит" неожиданно заболел и отказался выходить на ринг, пишет 24 Канал.

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На кону боя Усик– Дюбуа четыре титула

В отсутствии Дюбуа новозеландец без сверхусилий нокаутировал Мартина Баколе и заявил о намерении сразиться с Усиком. Тем не менее, украинский боксер не горит желанием встречаться с претендентом.

Обладателя титулов WBO, WBA и WBC интересует только бой за абсолют. В таком случае соперником Александра снова будет Дюбуа.

Тем временем промоутер "Динамита" Фрэн Уоррен в интервью BoxNation рассказал, что уже контактировал с представителями Усика по организации мегафайта.

Люди Усика уже высказали свою позицию. Я встречался с ними, мы коротко пообщались с Красюком и Климасом – они хотят этот бой. И почему бы нам не хотеть этого поединка? На кону все четыре пояса, весь тот ажиотаж после предыдущего поединка, все споры,

– сказал Уоррен.

Промоутер заметил, что Дюбуа не избегал боя с Паркером, ведь согласился на добровольную защиту после того, когда узнал о планах Усика не драться до конца лета.

Напомним, что эксперты назвали ориентировочную дату боя за абсолют между Усиком и Дюбуа. Также стало известно, что поединок может состояться в Эр-Рияде или в Лондоне на "Уэмбли".