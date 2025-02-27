Британець Даніель Дюбуа 22 лютого повинен був провести захист титулу у поєдинку з Джозефом Паркером. Однак за два дні до бою "Динаміт" несподівано захворів та відмовився виходити на ринг, пише 24 Канал.

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На кону бою Усик – Дюбуа чотири титули

За відсутності Дюбуа новозеландець без надзусиль нокаутував Мартіна Баколе та заявив про намір битися з Усиком. Проте український боксер не горить бажанням зустрічатися з претендентом.

Володаря титулів WBO, WBA та WBC цікавить лише бій за абсолют. У такому випадку суперником Олександра знову буде Дюбуа.

Тим часом промоутер "Динаміту" Френ Воррен в інтерв'ю BoxNation розповів, що вже контактував з представниками Усика щодо організації мегафайту.

Люди Усика вже висловили свою позицію. Я зустрічався з ними, ми коротко поспілкувалися з Красюком та Клімасом – вони хочуть цей бій. І чому б нам не хотіти цього бою? На кону всі чотири пояси, весь той ажіотаж після попереднього поєдинку, всі суперечки,

– сказав Воррен.

Промоутер зауважив, що Дюбуа не уникав бою з Паркерам, адже погодився на добровільний захист після того, коли дізнався про плани Усика не битися до кінця літа.

Нагадаємо, що експерти назвали орієнтовну дату бою за абсолют між Усиком та Дюбуа. Також стало відомо, що поєдинок може відбутися в Ер-Ріяді або у Лондоні на "Вемблі".