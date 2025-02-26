Олександр Усик рішуче налаштований провести ще один бій за абсолют. На кону поєдинку проти Даніеля Дюбуа знову стоятимуть чотири основні титули хевівейту, пише 24 Канал з посиланням на World Boxing News.

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Коли відбудеться наступний бій Усика

У проведення битви за абсолют особисто зацікавлений впливовий Туркі Аль аш-Шейх – голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії.

За інформацією джерела, реванш Усик – Дюбуа очікується у червні, або дещо пізніше. Грандіозний вечір боксу планують провести в Ер-Ріяді. Також існує варіант з локацією поєдинку на знаменитому "Вемблі" у Лондоні.

Повідомляється, що в андеркарді можуть зустрітися Джозеф Паркер та Агіт Кабайєл. Вони повинні визначити наступного претендента на бій за абсолют.

Як завершився перший бій Усик – Дюбуа