Замість Дюбуа на ринг в Ер-Ріяді проти Джозефа Паркера вийшов Мартін Баколе. Проте дива не сталося і новозеландець нокаутував конголезького гіганта у другому раунді, пише 24 Канал.

Читайте також Паркер нокаутував Баколе: реакція Усика та Джошуа на фіаско африканського супертяжа

Усик мріє про бій за абсолют

Паркер захистив титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі та став одним з головних претендентів на бій з українцем. Однак зовсім іншої думки дотримується Усик.

Володар титулів WBC, WBA та WBO планує провести ще один бій за абсолют. Для цього Олександр повинен зустрітися з повноцінним чемпіоном хевівейту. Як відомо, четвертим поясом надважкого дивізіону (IBF) володіє Даніель Дюбуа.

Тож українець мріє вдруге отримати бій за абсолют. Про це він розповів в інтерв'ю Boxing King Media.

"Я хочу провести наступний бій проти Даніеля Дюбуа. За звання абсолютного чемпіона світу.

Де? Лондон, Ер-Ріяд – не має значення. Вемблі? Так, я готовий", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик влітку 2023 року зустрічався з Даніелем Дюбуа на рингу. Українець нокаутував британця у 9-му раунді.