У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. У протистоянні між новозеландцем Джозефом Паркером представником ДР Конго Мартіном Баколе визначиться наступний суперник Олександра Усика, пише 24 Канал з посиланням на Boxingnewsonline.

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Мрію про бій за абсолют доведеться відкласти

Цікаво, що переможець протистояння Паркер – Баколе не володітиме повноцінним чемпіонським титулом. На кону стоятиме тимчасовий пояс WBO у суперважкій вазі, яким володіє новозеландець.

У рейтингу WBO друге місце займає Баколе. Таким чином, переможець битви в Ер-Ріяді стане обов'язковим претендентом на зустріч з Усиком по лінії WBO.

Раніше український чемпіон заявляв, що зацікавлений у поєдинку за абсолют. Однак через несподівану хворобу Дюбуа цей мегафайт доведеться відкласти. Олександр змушений буде захищати титул WBO у поєдинку з переможцем бою Паркер – Баколе.

Нагадаємо, що Олександр Усик спеціально прилетів до Ер-Ріяду. Цілком ймовірно, що після бою 22 лютого Паркер – Баколе буде оголошено наступного суперника українця.