В їх очному протистоянні мав визначитися чемпіон світу за версією IBF. Очікувалося, що переможець став би наступним суперником Олександра Усика в битві за абсолют, про що оголосили б на стадіоні "Kingdom Arena".

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Чемпіон на базі

Однак цього не станеться, адже британець захворів і відмовився від бою. Через це його терміново замінив Мартін Баколе, який буде змагатися з новозеландцем за статус тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Попри такий розвиток сценарію, український чемпіон не відмовився від поїздки в Ер-Ріяд. Він уже прибув до Саудівської Аравії зі своєю командою, про що повідомив у своїх соцмережах Ігор Ситніков, інформує 24 Канал.



Усик прилетів до Ер-Ріяду / Фото з інстаграму Ігоря Ситнікова

Зазначимо, що все ще існує ймовірність, що 22 лютого відбудеться оголошення наступного суперника Усика. Ним може стати Дюбуа, який залишиться з поясом IBF, або ж переможець бою Баколе – Паркер (обов'язковий претендент на титул українця за версією WBO).