В их очном противостоянии должен был определиться чемпион мира по версии IBF. Ожидалось, что победитель стал бы следующим соперником Александра Усика в битве за абсолют, о чем объявили бы на стадионе "Kingdom Arena".

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Чемпион на базе

Однако этого не произойдет, ведь британец заболел и отказался от боя. Из-за этого его срочно заменил Мартин Баколе, который будет соревноваться с новозеландцем за статус временного чемпиона мира по версии WBO.

Несмотря на такое развитие сценария, украинский чемпион не отказался от поездки в Эр-Рияд. Он уже прибыл в Саудовскую Аравию со своей командой, о чем сообщил в своих соцсетях Игорь Сытников, информирует 24 Канал.



Усик прилетел в Эр-Рияд / Фото из инстаграма Игоря Ситникова

Отметим, что все еще существует вероятность, что 22 февраля состоится объявление следующего соперника Усика. Им может стать Дюбуа, который останется с поясом IBF, или же победитель боя Баколе – Паркер (обязательный претендент на титул украинца по версии WBO).