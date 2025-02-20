На 22 февраля в Саудовской Аравии запланирован большой вечер бокса. В Эр-Рияде должны встретиться между собой Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в полутяжелом весе.

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Возвращение Баколе

Впрочем, более громким должен был стать поединок в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. К сожалению, этот бой пришлось отменить из-за проблем со здоровьем у англичанина.

Чемпион по версии IBF заболел вирусной инфекцией, поэтому снялся с поединка. Однако Паркер все равно выйдет на ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Новым соперником новозеландца станет конголезец Мартин Баколе. Боксер выиграл 21 бой из 22-х при этом 16 раз нокаутировал оппонента. В свою очередь Паркер имеет 35 побед в 38-ми встречах.

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Стоит отметить, что чемпионский пояс IBF, принадлежащий Дюбуа, останется у "Динамита" и не будет стоять на кону. Вероятно, Даниэль уже будет готовиться к поединку с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона.