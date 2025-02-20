На 22 лютого в Саудівській Аравії запланований великий вечір боксу. В Ер-Ріяді мають зустрітися між собою Артур Бетербієв та Дмітрій Бівол у напівважкій вазі.

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Повернення Баколе

Втім більш гучним мав стати поєдинок у надважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. На жаль, цей бій довелось скасувати через проблеми зі здоров'ям у англійця.

Чемпіон за версією IBF захворів на вірусну інфекцію, тому знявся з поєдинку. Втім Паркер все одно вийде на ринг, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring.

Новим суперником новозеландця стане конголезець Мартін Баколе. Боксер виграв 21 бій з 22-х при цьому 16 разів нокаутував опонента. У свою чергу Паркер має 35 перемог у 38-ми зустрічах.

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Варто зазначити, що чемпіонський пояс IBF, який належить Дюбуа, залишиться у "Динаміта" і не стоятиме на кону. Ймовірно, Даніель вже готуватиметься до поєдинку з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона.