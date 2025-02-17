Бій Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер відбудеться у рамках андеркарду поєдинку Артур Бетербієв – Дмітрій Бівол. У цей вечір боксу "Динаміт" захищатиме свій чемпіонський пояс, яким раніше володів Олександр Усик.

До теми Дюбуа – Паркер: прогноз на бій, у якому визначиться наступний суперник Усика

Потенційний суперник Усика

Саме у бою Дюбуа – Паркер визначиться наступний суперник непереможного Усика. Переможець цього протистояння поб'ється із Олександром у бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Український боксер разом із командою завітає на двобій в Ер-Ріяд.

24 Канал ближче знайомить із потенційними суперниками Олександра Усика. Хто ж такий Джозеф Паркер? Розбираємось….

Коротка інформація про Джозефа Паркера

Країна: Нова Зеландія

Вік: 33 роки

Зріст: 192 сантиметри

Розмах рук: 193 сантиметри

Пояс: WBO (тимчасовий)

Джозеф Паркер поступається Даніелю Дюбуа за антропометрією. Адже зріст британця складає 196 сантиметрів, а розмах рук – 198 сантиметрів. Ці параметри можуть стати домінуючими для "Динаміта", тому Паркеру слід підготувати вдалий план на найближчий двобій.

Любительська кар'єра, яка не мала вау-ефекту

У жовтні 2009-го року Паркер вперше вийшов у ринг. Однак його кар'єра у любителях не була такою яскравою, як у професіоналах. У 2010-му році Джозеф завоював срібну медаль юнацької Олімпіади у Сінгапурі. Новозеландський боксер був близьким до олімпійського "золота", але у фіналі поступився Тоні Йоці із Франції.

Переломним моментом стали невдалі виступи Паркера перед Олімпійськими іграми-2012. Джозеф не зміг кваліфікуватись у збірну із боксу на престижні змагання у Лондоні. Тому вирішив попрощатись із аматорською кар'єрою та перейти у професіонали, де його виступ є значно яскравішим.

Перехід у професіонали

До свого першого титульного бою Паркер йшов три поєдинки. У 2016-му Джозеф переміг француза Карлоса Такама, австралійця Саломона Хаумуно та німця Олександра Димитренко, який до 2010-го року мав українське громадянство.

10 грудня 2016-го року Паркер отримав свій перший титульний бій. Суперником новозеландця став Енді Руїз.



Тренування Джозефа Паркера / Фото Getty Images

Довідка. Бій Паркер – Руїз зміг відбутись лише після того, як Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів WBO та WBA. Тому у боксерській організації вирішили провести бій за вакантний титул між першим номером рейтингу WBO Паркером та третім номером рейтингу Руїзом.

Хоч боксери видали повний 12-раундовий двобій, але їх зустріч не принесла великої насолоди уболівальнику. За роздільним рішенням суддів перемогу здобув Паркер – 115-113 (двічі) та 114-114 (нічия). Джозеф виграв вакантний пояс WBO, який вже у травні наступного року вперше успішно захистив.

Паркер переміг румуна Развана Кожану у повному поєдинку, а вже у вересні того ж року зійшовся в одному ринзі із Г'юї Ф'юрі. Це був перший двобій, який Джозеф провів за межами рідної країни. Двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі прийняв суперника у Манчестері (Англія). Однак домашні трибуни родичу "Циганського короля" не допомогли.

Паркер був активнішим у ринзі та боксував першим номером. І знову Джозеф тріумфував за роздільним рішенням суддів – 118-110 двічі та нічия 114-114. Це був другий поспіль успішний захист титулу тимчасового чемпіона WBO від новозеландця.

Відеоогляд бою Паркер – Ф'юрі

Рік, який приніс перші поразки у кар'єрі Паркера

2018-й рік став негативним для Паркера. Протягом року Джозеф зазнав перших поразок на профі-рингу. В останній день березня Паркер побився із Ентоні Джошуа. Боксери подарували глядачам хороший двобій, який закінчився перемогою Ей Джея за одноголосним рішенням суддів. Це означало, що Паркер втратив звання чемпіона, а Джошуа став володарем титулів WBA Super, IBF, IBO і WBO.

Відеоогляд бою Паркер – Джошуа

Вже через майже чотири місяці Паркер вийшов у ринг та знову програв. Цього разу кривдником став інший британець Ділліан Вайт.

Повернув переможну ходу та двічі повалив Чісору

Після двох поспіль поразок Паркер зумів знайти сили та повернутись на переможний шлях. Почався він із бою проти американця Александера Флореса, Вже у третьому раунді Джозеф відправив суперника у нокаут.

Два наступні бої новозеландця закінчувались достроково та нокаутом від Паркера. Джозеф тріумфував у двобоях над земляком Алексом Леапаї та американцем Шонделлом Тереллом Вінтерсом.

До слова. 2021-й рік розпочався для Паркера перемогою над земляком Джуніором Фа.

Із травня по кінець грудня того ж року Джозеф Паркер двічі зустрівся у ринзі із Дереком Чісорою. На кону першого двобою стояв пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі.

Перша битва Паркер – Чісора розпочалась із нокдауну для Джозефа вже у першому раунді. Однак супернику британця вдалось відновитись від нокдауну та продовжити бій. Бійці пройшли весь шлях у 12 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Підрахунки двох суддів були на боці Паркера 116-111 та 115-113, а третій суддя порахував на користь Чісори – 115-113.

Паркер виграв пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental.

Відеоогляд першого бою Чісора – Паркер

Реванш Чісора отримав у грудні того ж року. Але перемогти Дереку не вдалось. Цього разу Паркер тричі відправляв іменитого британського опонента у нокдаун (у четвертому, сьомому і восьмому раундах) та переміг у 12-раундовому реванші за одноголосним рішенням суддів – 15:110, 115:111 і 114:112.

Реванш Паркер – Чісора: відеоогляд

Важливо! У 2022-му році Паркер провів лише один бій, який закінчився поразкою. Мова йде про протистояння із британцем Джо Джойсом у вересні в Манчестері. На кону стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBO у важкій вазі, який здобув Джойс.

Відеоогляд бою Паркер – Джойс

Переміг "Бронзового бомбардувальника"

У 2023-му році Паркер аж чотири рази виходив у ринг. Джозеф переміг британця Джека Мессі, нокаутував Фвіга Опела із Самоа та здолав Саймона Кіна із Канади.

Найбільшу увагу слід приділити поєдинку Паркера проти колишнього чемпіона світу із США Деонтея Вайлдера. Напередодні очної зустрічі саме Вайлдер був фаворитом протистояння. Новозеландському боксеру вдалось не лише уникнути нокауту, а й закрити рота усім експертам. Паркер за одноголосним рішенням суддів переміг потужного Вайлдера.

Паркер успішно захистив титул WBO Inter-Continental та завоював титул WBC International у важкій вазі.

Вайлдер – Паркер: дивіться відеоогляд

Востаннє Паркер виходив у ринг 8 березня 2024-го року в Ер-Ріяді. Суперником новозеландця став китайський супертяж Чжан Чжілей. На кону бою на "Kingdom Arena" стояв титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі, яким володів Чжан.

Паркер активно розпочав поєдинок, але вже у третьому раунді Чжілей лівим прямим підловив Джозефа та відправив новозеландця у нокдаун. Паркер ж продовжував завдавати ударів по корпусу. Ближче до екватора бою Чжан став повільнішим, але це не завадило йому знову сколихнути суперника. Боксер із Нової Зеландії знову встояв та викидав більше ударів. Завдяки цьому Паркер забирав близькі раунди.

Боксери потішили глядачів видовищним 12-раундовим поєдинком, який закінчився перемогою Паркера за рішенням більшості суддів – 114-112, 115-111 та 113-113 нічия.

Відеоогляд бою Чжілей – Паркер

22 лютого Джозеф Паркер проведе свій четвертий поспіль поєдинок на саудівській "Kingdom Arena". Наразі новозеландець має ідеальну статистику виступів в Ер-Ріяді, але Даніель Дюбуа спробує перервати цю серію опонента.