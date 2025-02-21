В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. В противостоянии между новозеландцем Джозефом Паркером представителем ДР Конго Мартином Баколе определится следующий соперник Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnewsonline.

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Мечту о бое за абсолют придется отложить

Интересно, что победитель противостояния Паркер – Баколе не будет обладать полноценным чемпионским титулом. На кону будет стоять временный пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет новозеландец.

В рейтинге WBO второе место занимает Баколе. Таким образом, победитель битвы в Эр-Рияде станет обязательным претендентом на встречу с Усиком по линии WBO.

Ранее украинский чемпион заявлял, что заинтересован в поединке за абсолют. Однако из-за неожиданной болезни Дюбуа этот мегафайт придется отложить. Александр вынужден будет защищать титул WBO в поединке с победителем боя Паркер – Баколе.

Напомним, что Александр Усик специально прилетел в Эр-Рияд. Вполне вероятно, что после боя 22 февраля Паркер – Баколе будет объявлено следующего соперника украинца.