Однако бой между британским и новозеландским боксерами может не состояться. Из-за того, что Даниэль Дюбуа имеет проблемы со здоровьем, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Что случилось с Дюбуа

Появилась информация, что Даниэль Дюбуа заболел накануне боя с Джозефом Паркером. Сейчас британский боксер находится под обследованием врачей.

Также рассматривается замена соперника для Паркера. Если "Динамит" в итоге не сможет принять участие в титульном поединке против временного чемпиона мира по версии WBO.

К слову. Бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером должен состояться 22 февраля в аравийском Эр-Рияде.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Флойд Скофилд не сможет принять участие в бою в рамках вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде. Американец должен был драться с Шакуром Стивенсоном.