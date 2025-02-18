Это долгожданный поединок, который обещает быть интереснее, чем главный поединок вечера бокса в Эр-Рияде Бетербиев – Бивол. Интересности встречи Дюбуа – Паркер добавляет факт приезда в Саудовскую Аравию Александра Усика и его команды. Украинец может появиться на ринге.

Стоит прочитать Остановил Уайлдера и победил гиганта из Китая: кто такой Джозеф Паркер, который может подраться с Усиком

Потенциальный оппонент Усика, с которым он уже встречался в ринге

Все потому, что победитель боя Дюбуа – Паркер может стать следующим соперником непобедимого чемпиона мира из Симферополя. Усик может побороться против Даниэля или Джозефа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Следующим оппонентом Усика может стать Даниэль Дюбуа, который уже встречался с Александром в одном ринге. 24 Канал знакомит ближе с "Динамитом", который покорялся украинскому боксеру.

Краткая информация о Даниэле Дюбуа

Страна: Великобритания

Возраст: 27 лет

Рост: 196 сантиметров

Размах рук: 198 сантиметров

Пояс: IBF

Британский боксер превосходит своего ближайшего оппонента по росту (на 4 сантиметра) и размаху рук (на 5 сантиметров). Также Дюбуа моложе Паркера на 6 лет.

Ранний дебют в профессионалах и победная серия из 15 боев

Даниэль Дюбуа был одной из главных надежд британского любительского бокса, уже в 14 лет Даниэль стал членом национальной команды по боксу. Сборная Великобритании по боксу ожидала увидеть "Динамита" на первой ступеньке пьедестала Олимпийских игр-2020 в Токио. Однако не хотел так долго ждать Игры и согласился на предложение промоутера Фрэнка Уоррена перейти в профессионалы.

Уже в апреле 2017-го в возрасте 19 лет Дюбуа дебютировал на профи-ринге. Со старта Даниэль выдал затяжную серию из 15-ти победных поединков подряд.

Интересно! Только один из 15 победных боев закончился не досрочной победой Дюбуа.

Он не только оформлял свой рекорд в профессионалах, но и завоевывал титулы чемпиона Европы по версии WBO, WBO Global, Великобритании BBBofC British, Содружества, WBC Silver и WBO International.

Первое поражение в карьере Дюбуа

28 ноября 2020-го года победная серия на профи-ринге Дюбуа была прервана. Обидчиком Даниэля стал его земляк Джо Джойс. Британская битва состоялась на "Church House" в Лондоне.

Уже с первого раунда Дюбуа пытался действовать в присущем для себя стиле, выбрасывая мощные удары в голову соперника. Зато Джойс действовал джебом. Такая тактика Джо сработала в 6-м раунде. Очередной джеб Джойса почти закрыл один глаз "Динамита". На этом Джо не остановился на продолжил гнуть свою линию, и оформил досрочную победу над Дюбуа.

В 10-м раунде Даниэль отказался продолжать битву, потеряв свои титулы и возможность завоевать вакантный титул чемпиона Европы EBU в тяжелом весе. Пояс достался Джо Джойсу, а Даниэль Дюбуа потерпел дебютное поражение на профи-ринге.

Видеообзор боя Дюбуа – Джойс

Провел лишь суммарно 10 раундов в четырех боях: впечатляющий путь к бою с Усиком

5 июня 2021-го года Дюбуа вернулся в ринг после поражения от Джойса. Даниэль провел поединок с румыном Богданом Дину. Британец был мощно настроен на победное возвращение в ринг, так и произошло. Уже во втором раунде Дину был отправлен в нокаут. Дюбуа выиграл вакантный титул временного чемпиона WBA в тяжелом весе.

К концу того же года Дюбуа провел еще один бой. Соперником "Динамита" стал американец Джо Кусумано (29 августа 2021 года в Кливленде). Зрители этого поединка не смогли насладиться даже один раундом. Уже в первой трехминутке Даниэль погасил свет сопернику.

Немного продолжительнее были два следующих боя Дюбуа. В июне 2022-го Даниэль нокаутировал в четвертом раунде другого представителя США Тревора Брайана и выиграл титул WBA (Regular). В начале декабря того же года в третьем раунде отправил в нокаут соперника из ЮАР Кевина Лерена, защитив пояс.

Грязная игра от Дюбуа, которая сыграла на руку Усику

Такая победная серия, отнюдь, не испугала Александра Усика. На тот момент украинский боксер уже владел поясами по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IBO, The Ring в хевивейте.

26 августа 2023-го года Дюбуа разделил один ринг с Усиком. Уже в пятом раунде непобедимый украинец побывал на настиле ринга. Правда, не из-за нокдауна, а из-за удара ниже пояса от Дюбуа. Хотя Даниэль и его команда увидели в таком падении Александра симуляцию.



Дюбуа ударил ниже пояса Усика / Фото Getty Images

Судья дал время восстановиться Усику. Такой удар британца по-спортивному разозлил Усика, который начал выбрасывать удары с еще большей силой. В девятом раунде Александр отправил Дюбуа в технический нокаут, нанеся Даниэлю второе поражение и пока крайнее в профессиональной карьере.

Усик – Дюбуа: видеообзор боя

После поединка промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен уверял, что они будут оспаривать результат боя, требуя реванша.

К слову. После поражения от Усика Дюбуа провел лишь один бой, в котором победил американца Джаррела Миллера. Это был первый поединок Дюбуа в Эр-Рияде.

"Закрыл глаза" непобедимому Хрговича

В первый день лета 2024-го года Дюбуа провел бой за титул временного чемпиона по версии IBF в хевивейте. Соперником британца стал непобедимый на тот момент хорват Филип Хргович. Начало поединка в Эр-Рияде было за Филипом. Инициативу в ринге Хргович держал ровно до экватора боя. После чего первым номером действовал Дюбуа.

Постоянные удары по голове Хрговича привели к рассечениям над обоими глазами хорвата. В седьмом раунде Филиппу было уже сложно противостоять сопернику, который только наращивал свой темп. В восьмом раунде судья решил закончить безжалостное избиение Хрговича, сигнализировав о победе Дюбуа техническим нокаутом.

Даниэль благодаря победе выиграл титул временного чемпиона по версии IBF.

Видеообзор боя Дюбуа – Хргович

Усик освободил пояс в пользу Дюбуа и битва с Джошуа

18 мая 2024-го года Александр Усик впервые победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Однако в этом статусе украинец пробыл недолго. Уже в конце июня того же года Усик сознательно отказался от пояса IBF ради реванша с "Цыганским королем".

После чего Дюбуа получил шанс стать полноценным обладателем пояса IBF. 21 сентября на "Ringdom Arena" в Эр-Рияде Даниэль вышел в ринг против Энтони Джошуа. Для "Динамита" это была защита титула.



Дюбуа – Джошуа / Фото Getty Images

Уже в первом раунде бывший чемпиона мира Джошуа сполна ощутил силу крепкого кулака Дюбуа. Нокдаун для Эй Джея! Следующей раунды тоже были за Даниэлем, который не давал нормально выдохнуть земляку.

Избиение Энтони закончилось в пятом раунде, когда Дюбуа поймал на встречу Джошуа. После чего Эй Джей упал на настил ринга и еще долго не мог отойти от нокаута. "Динамит" провел успешную защиту титула IBF.

Видеообзор боя Дюбуа – Джошуа

Это был крайний бой для Дюбуа. Напомним, что Даниэль вышел в ринг после реванша Усик – Фьюри в Эр-Рияде. Британец публично вызвал украинца на реванш, который во второй раз одолел Тайсона. Непобедимый Усик принял вызов "Динамита", но сперва Дюбуа нужно победить Джозефа Паркера. Статистика Дюбуа составляет 22 победы в 24 боях (21 – нокаутом) и два поражения. Но она точно изменится 22 февраля!