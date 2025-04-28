Поединок состоится на культовом стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Александр Усик впервые прокомментировал официальное объявление реванша против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

К теме Усик – Дюбуа 2: официально объявлена дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Первый комментарий Усика после объявления реванша

Украинский чемпион мира довольно лаконично отреагировал на второй бой против "Динамита". Усик со словами благодарности обратился к британцу и одновременно пригрозил Даниэлю.

Я благодарен Богу за возможность снова сразиться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Даниэлю, что присматривал за моим поясом IBF – теперь я собираюсь его вернуть,

– заявил Усик.

Справка. Первый бой Усика против Дюбуа состоялся еще в августе 2023-го года. В том поединке победу техническим нокаутом в 9-м раунде одержал Александр, хотя в 5-м раунде побывал на канвасе. Все из-за удара ниже пояса от Даниэля. Хотя сам британец и его команда уверяли, что удар был по правилам бокса, а украинец просто симулировал, чтобы отдохнуть.

Напомним, что инсайдер The Ring Майк Коппинджер недавно первым заявил, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля. Хотя перед этим называл дату 12 июля. В обоих случаях на такой инсайд резко отреагировал менеджер украинского боксера Эгис Климас. Известный функционер заявил, что Коппинджер вообще ничего не понимает в боксе, поэтому его в сообществе никто не уважает.

Также между этими инсайдами появилось официальное решение IBF, которое обязало Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чисоры. Похоже, что команде Даниэля удалось уговорить организацию провести реванш за "абсолют" в хевивейте.