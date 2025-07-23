Ранее ни один боксер не становился абсолютом трижды, из-за чего вновь возобновились разговоры о месте украинца в иерархии бокса. Своими мыслями по этому поводу поделился Эдди Хирн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Что думает Хирн о величии Усика?

Промоутер Энтони Джошуа высказался о наследии Александра Усика. Он отдал должное украинскому бойцу и убежден, что тот точно один из лучших в истории.

"Наследие великого боксера формируется со временем. Но давайте говорить об Усике как об одном из величайших супертяжей.

Мало боксеров, которые могли бы конкурировать с Али, Тайсоном, Фрейзером, Холмсом, но сейчас большинство скажет, что украинец бы их победил. Усик невероятный, и у него не большие габариты, парень умеет навязывать свой бокс", – сказал Хирн.

Справка. Александр Усик стал победителем Олимпийских игр-2012, после чего начал профессиональную карьеру. С тех пор он провел 24 поединка, в которых одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что ранее Дэвид Хиггинс рассказал, кого надо одолеть украинскому боксеру, чтобы считаться лучшим супертяжем поколения.