Раніше жоден боксер не ставав абсолютом тричі, через що знову відновилися розмови про місце українця в ієрархії боксу. Своїми думками щодо цього поділився Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Що думає Хірн про велич Усика?

Промоутер Ентоні Джошуа висловився про спадщину Олександра Усика. Він віддав належне українському бійцю та переконаний, що той точно один з найкращих в історії.

"Спадщина великого боксера формується з часом. Але давайте говорити про Усика як про одного із найвеличніших супертяжів.

Мало боксерів, які б могли конкурувати з Алі, Тайсоном, Фрейзером, Голмсом, але зараз більшість скаже, що українець би їх переміг. Усик неймовірний, і в нього не великі габарити, хлопець вміє нав'язувати свій бокс", – сказав Хірн.

Довідка. Олександр Усик став переможцем Олімпійських ігор-2012, після чого розпочав професійну кар'єру. З того часу він провів 24 поєдинки, в яких здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що раніше Девід Хіггінс розповів, кого треба здолати українському боксеру, щоб вважатися найкращим супертяжем покоління.