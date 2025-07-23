Украинец одержал уверенную победу нокаутом уже в пятом раунде. На это событие отреагировал Дэвид Хиггинс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Промоутер хочет организовать бой Усик – Паркер

Промоутер Джозефа Паркера отдал должное Александру Усику и заявил, что украинский боксер теперь обязан провести поединок с новозеландским бойцом. Иначе его нельзя будет называть лучшим супертяжем поколения:

"Весь мир хочет увидеть, как Паркер борется за мировой титул. Он – претендент номер один, обязательный претендент по версии WBO. В лице Джозефа Паркера вы видите ветерана, который дрался с такими бойцами, как Джошуа, и недавно победил таких бойцов, как Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей и Баколе. Он победил их всех.

Если Александр Усик действительно хочет претендовать на звание величайшего супертяжа современности, ему нужно победить и Джозефа Паркера. А с ним он еще не встречался. Я думаю, было бы глупо идти драться с ребятами, которых он уже побил. Когда есть Паркер – претендент номер один. Джозеф готов".

Справка. Джозеф Паркер провел на профессиональном уровне 39 боев, в которых одержал 36 побед. Последний раз он выходил на ринг в феврале, когда во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе.

Напомним, что ранее новозеландский боксер прокомментировал победу Усика. Он объяснил, благодаря чему украинец одолел Дюбуа.