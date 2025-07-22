После этого поединка уже несколько бойцов выразили желание стать следующим соперником украинца. В список также добавился и боксер, который уже дрался с новоиспеченным абсолютом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто готов драться с Усиком в Украине?

Дерек Чисора, комментируя победу Усика над Дюбуа, признал, что украинский чемпион одолел всех сильнейших британских супертяжей. Он заявил, что это нанесло серьезный удар по боксерским амбициям его родной страны и выразил желание подраться с Александром в Украине.

"Этот украинский парень победил нас всех. Он дважды побил Тайсона Фьюри. Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. У нас серьезные проблемы. Мы сейчас не выигрываем ни одной войны. Если мы начнем войну с кем-то, то нас побьют.

Слушайте, Усик боксирует невероятно. Он всегда четко знает, что делает. Следующий соперник Усика? Он назвал Тайсона Фьюри, Джозефа Паркера и других. Посмотрим, что будет. Я бы подрался с ним в Украине", – сказал Чисора.

Отметим, что Александр Усик и Дерек Чисора проводили очное противостояние осенью 2020 года. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

К слову. Следующий поединок должен стать юбилейным для обоих боксеров (25-й для украинца и 50-й для британца). Ранее они анонсировали, что после этого собираются повесить перчатки на гвоздь.

Напомним, что Усик и Чисора встретились после победы украинца над Дюбуа. Британский ветеран тогда записал видео, где в шутку просил больше не бить британцев.