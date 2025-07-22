Після цього поєдинку вже декілька бійців висловили бажання стати наступним суперником українця. До списку також додався й боксер, який уже бився з новоспеченим абсолютом, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто готовий битися з Усиком в Україні?

Дерек Чісора, коментуючи перемогу Усика над Дюбуа, визнав, що український чемпіон здолав усіх найсильніших британських супертяжів. Він заявив, що це завдало серйозного удару по боксерських амбіціях його рідної країни та висловив бажання побитися з Олександром в Україні.

"Цей український хлопець переміг нас усіх. Він двічі побив Тайсона Ф’юрі. Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. У нас серйозні проблеми. Ми зараз не виграємо жодної війни. Якщо ми почнемо війну з кимось, то нас поб’ють.

Слухайте, Усик боксує неймовірно. Він завжди чітко знає, що робить. Наступний суперник Усика? Він назвав Тайсона Ф'юрі, Джозефа Паркера та інших. Подивимось, що буде. Я б побився з ним в Україні", – сказав Чісора.

Зазначимо, що Олександр Усик і Дерек Чісора проводили очне протистояння восени 2020 року. Тоді українець переміг одностайним рішенням суддів.

До слова. Наступний поєдинок має стати ювілейним для обох боксерів (25-й для українця та 50-й для британця). Раніше вони анонсували, що після цього збираються повісити рукавички на цвях.

Нагадаємо, що Усик і Чісора зустрілися після перемоги українця над Дюбуа. Британський ветеран тоді записав відео, де жартома просив більше не бити британців.