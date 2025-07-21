В цьому поєдинку Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Після їх битви стався неприємний інцидент за участі тренера "Динаміта", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Ексчемпіон світу розніс боксера, який кинув виклик Усику після перемоги над Дюбуа

Як Чісора потрапив під гарячу руку Чарльза?

Про нього розповів Дерек Чісора. Він хотів підтримати Дюбуа після поразки, але зіткнувся з агресією наставника Дона Чарльза, який не підбирав слів.

Після бою я пішов у роздягальню підтримати Дюбуа, але Дон Чарльз сказав: "Іди відсмокчи член своєму найкращому другу Усику". Я сказав: "Окей, класно, йду". Але я люблю дона Чарльза, це все емоції,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що Усик і Чісора товаришують після очного протистояння, яке відбулося у 2020 році. Тоді Олександр переміг одностайним рішенням суддів.

До слова. Після бою Дерек Чісора записав відео з українським чемпіоном. У ньому він жартома просив Олександра Усика більше не бити британців.

Нагадаємо, що напередодні портал BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. В ньому український боксер опинився несподівано на дуже низькому місці.