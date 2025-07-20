Український боксер декласував суперника, нокаутувавши британця на його території у п'ятому раунді. Такий результат прокоментував Дерек Чісора, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі боксера.

Читайте також Огляд поєдинку Усик – Дюбуа: найкращі моменти бою на "Вемблі"

Як Чісора відреагував на перемогу Усика?

Зірковий боєць після бою зустрівся з Олександром Усиком. Він записав з ним відео, де жартівливо попросив не бити більше британців.

Триразовий абсолютний чемпіон світу! Досить вже нас бити. Будь ласка,

– сказав Чісора.

Чісора й Усик зустрілися після бою: дивіться відео

Зазначимо, що Олександр Усик бився з Дереком Чісорою восени 2020 року. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Довідка. Загалом в активі Усика вже вісім перемог над представниками Великої Британії. За це його навіть називають Brit Basher (у вільному перекладі – "британоненависник").

Нагадаємо, що також успіх українського чемпіона прокоментував Рас Анбер. Він вважає, що Олександр Усик, який став 3-разовим абсолютом, є найвидатнішим боксером в історії.