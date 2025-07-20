Українець здобув дострокову перемогу вже у п'ятому раунді. Цей тріумф прокоментував катмен Рас Анбер, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Що сказав Амбер про Усика?

Він не скупився на компліменти для українського чемпіона. На думку досвідченого спеціаліста, Олександра Усика вже можна назвати найкращим боксером усіх часів за його досягнення.

"Безперечно, він – найвидатніший боксер всіх часів. Усі знали й так про це, але постійно лунали сумніви: ще один крок, ще одне підтвердження, ще одна спроба. Цей хлопець – особливий. Він щоразу підіймається все вище. У кожному бою.

Він виходить на ринг заради фанатів. Він б'ється заради фанатів. Йому подобається виступати на чужій території, адже фанати його приймають – навіть якщо це не його рідне місто. Олександр віддає всі сили на рингу та дарує справжнє шоу", – заявив Анбер.

Довідка. Олександр Усик є олімпійським чемпіоном. Він став першим боксером, який тричі ставав абсолютом і досі залишається непереможеним на професійному рівні – всі перемоги у 24 боях.

Нагадаємо, що після перемоги над "Динамітом" Олександр Усик розповів про свої подальші плани.