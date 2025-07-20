Українець здолав свого суперника вже в п'ятому раунді, відправивши спочатку в нокдаун, а за лічені секунди вже в нокаут. Після перемоги він відповів на запитання щодо свого віку, адже багато експертів вважали, що це може стати важливим фактором у бою, повідомляє 24 Канал.

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Як Усик прокоментував свій вік?

Олександр Усик на рингу все розставив на свої місця, показавши чудову форму та рух протягом поєдинку. Він заявив, що не відчуває себе ветераном.

38 – це молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це тільки старт,

– заявив боксер.

Зазначимо, що український боєць втретє став абсолютним чемпіоном світу. Це унікальне досягнення в історії боксу.

Довідка. Всього на професійному рівні Олександр Усик провів 24 бої. У них він здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Після поєдинку український чемпіон висловився також про можливих суперників на свій наступний поєдинок. Він серед варіантів назвав Тайсона Ф'юрі та Джозефа Паркера, але підкреслив, що поки не визначився та просто хоче відпочити.