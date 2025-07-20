У Лондоні підійшов до завершення великий вечір боксу, який проходив на стадіоні "Вемблі". Хедлайнером події став бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Що виграв Усик?

Очікувалось, що зустріч триватиме всі 12 раундів, а переможець визначиться за рішенням суддів. Втім Усику вдалось здивувати фанатів та достроково завершити бій.

Українець нокаутував Дюбуа вже у п'ятому раунді. Таким чином, Усик став новим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це вже вдруге Олександр здобуває це звання.

У травні 2024 року Усик переміг Тайсона Ф'юрі та зібрав чотири головні пояси – WBA, WBC, WBO та IBF. Тоді українець став першим "абсолютом" у хевівейті за 25 років.

До цього таке звання носив ще Леннокс Льюїс. Втім після того бою із Ф'юрі українця змусили звільнити пояс IBF, бо той мав надати Тайсону реванш. Так ця нагорода і опинилась у Дюбуа.

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Ба більше, для Усика це вже третє звання абсолютного чемпіона світу за його професійну кар'єру. Окрім двох успіхів у надважкій вазі, Олександр ставав "абсолютом" у крузервейті у 2018 році.

Тоді боксер здобув перемогу над Муратом Гассієвим у Москві. Тож українець тепер перший в історії боксер, який тричі брав "абсолют". Загалом же Усик провів 24 поєдинки на професійному рівні, вигравши кожен із них (15 – нокаутом).