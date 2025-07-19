У суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" пройде найбільш очікуваний боксерський поєдинок 2025 року. Між собою зійдуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик проти Дюбуа: все, що варто знати про історичний поєдинок

Чого чекати від бою Усик – Дюбуа 2?

Олександр Усик вдруге битиметься за звання абсолютного чемпіону світу. Минулого року українцю вдалось зібрати всі пояси у надважкій вазі в бою проти Тайсона Ф'юрі.

Перемога дозволила Усику стати першим за 25 років "абсолютом" у цій категорії після легендарного Леннокса Льюїса. Проте заради другого бою проти Тайсона українець мав звільнити пояс IBF.

Він зрештою дістався Даніелю Дюбуа, який в титульному бою переміг Філіппа Хрговича. Ба більше, після цього "Динаміт" ще і ефектно розібрався із Ентоні Джошуа, захистивши нагороду.

І ось тепер Усик або Дюбуа зможе забрати до себе всі чотири нагороди. Нагадаємо, що суперники вже виходили в ринг один проти одного у серпні 2023-го. Тоді Олександр здобув перемогу, нокаутувавши британця у дев'ятому раунді.

Читайте також Усик задавив Дюбуа на дуелі поглядів: вогняне відео

Де дивитися?

Бій Усик – Дюбуа онлайн можна буде подивитися на платформах DAZN та Megogo. Поєдинок пройде в рамках вечору боксу в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок заходу – 19 липня о 19:00 (за київським часом).

Саме головний бій вечора має розпочатися близько 23:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Дюбуа 2. Тут також будуть опубліковані найцікавіші відео та огляд гострих моментів зустрічі.