Вже зовсім скоро український боксер знову повернеться на ринг. 24 Канал зібрав головну інформацію про наступний поєдинок Олександра Усика.

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Хто суперник і де відбудеться бій

Суперником українського бійця стане британець Даніель Дюбуа. Вони проведуть очне протистояння 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

На кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу. Наразі Олександр Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO, а Даніель Дюбуа є чемпіоном за версією IBF.

Зазначимо, що це буде реванш між зірковими супертяжами. Їх перша битва відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді український боксер захищав титули WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring.

Як минув перший бій Усик – Дюбуа

Олександр Усик зміг здобути дострокову перемогу у дев'ятому раунді. Він джебом влучив у голову "Динаміта", після чого той став на коліно й не підвівся, рефері зарахував перемогу українця технічним нокаутом.

До цього стався доволі неоднозначний епізод, з якого команда британця роздула неймовірний скандал. Дюбуа завдав Усику заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі.

Рефері тоді не став відраховувати нокдаун, а дав українському боксеру декілька хвилин на відновлення. Вже після бою "Динаміт" поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт.



Удар від Дюбуа нижче пояса / Скриншот з відео

Тоді ж увімкнулася й уся команда Даніеля Дюбуа та його прихильники. Зокрема, його тренер назвав Олександра Усика брехуном і наркоманом, а Дерек Чісора взагалі заявляв, що одним з факторів прийняття такого рішення став расизм:

У нас є чорний хлопець, який б’ється у білій країні з великою кількістю білих людей навколо. Рефері білий, судді біля рингу білі. Чого ви чекали? Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували.

Команда Дюбуа навіть вимагала анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено. Вони досі наголошують, що в Польщі відбулося пограбування й судді несправедливо позбавили "Динаміта" перемоги.

Дивіться відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Результати Усика після першої битви з Дюбуа

Після першого очного протистояння Олександр Усик лише двічі виходив на ринг. Обидва рази він бився з до того непереможним Тайсоном Ф'юрі.

Їх першу зустріч, яка відбулася 18 травня, прозвали "боєм століття". Адже в ньому суперники билися за статус абсолютного чемпіона світу, якого не було в хевівейті з 1999 року.

Українець вважався андердогом проти британського велетня, але змусив замовкнути всіх критиків. Він у дуже конкурентному бою здолав "Циганського короля" роздільним рішенням суддів.

Дивіться відеоогляд бою Усик – Ф'юрі

А вже наприкінці грудня вони провели реванш. Він був не таким видовищним, але знову залишився за Олександром Усиком.

Судді віддали перемогу українському бійцю одноголосним рішенням – 116:112. Він захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, на кону вже не стояв статус абсолюта. Усик задля проведення другої битви з Ф'юрі був вимушений відмовитися від титулу IBF, який його зобов'язали захищати.

Реванш Усик – Ф'юрі: відеоогляд битви

Результати Дюбуа після бою з Усиком

Даніель Дюбуа після поразки від українця провів три поєдинки. Перекривати невдачу він вийшов у грудні 2023 року, розділивши ринг з американцем Джарреллом Міллером.

Початок бою був складним для "Динаміта". Його суперник чудово діяв джебом, але ближче до екватора поєдинку фізичні кондиції дали про себе знати.

Британець захопив ініціативу, завдаючи потужних ударів супернику. Розв'язка сталася наприкінці бою, коли Міллер пішов у ва-банк, намагаючись нокаутувати Дюбуа, але не влучав, натомість пропустив сам цілу торбу й рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця, зафіксувавши перемогу Даніеля технічним нокаутом.

Як Дюбуа здолав Міллера: дивіться відео

На початку червня 2024 року Даніель Дюбуа зустрічався з Філіпом Хрговичем. На кону стояв тимчасовий титул IBF.

У перших раундах невелику перевагу мав хорватський боксер, але не зміг розвинути свій успіх. Після цього британець вирівняв ситуацію та завдяки влучним ударам завдав супернику розсічення – спочатку над правим оком, а згодом і над лівим.

У сьомому раунді "Динаміт" уже повністю домінував на ринзі, а Філіп Хргович на морально-вольових якостях ледь тримався на ногах. У наступній 3-хвилинці рефері зупинив бій через розсічення хорватського бійця.

Відеоогляд бою Дюбуа – Хргович

Пізніше через відмову Усика від пояса IBF Дюбуа підвищили до повноцінного чемпіона організації. У вересні 2024 року "Динаміт" проводив перший захист титулу на "Вемблі" проти Ентоні Джошуа.

В цьому поєдинку він здобув свою найбільшу перемогу в кар'єрі. Даніель вважався аутсайдером, але на ринзі просто декласував свого зіркового земляка.

Дюбуа вже на початку бою декілька разів відправив Ей Джея в нокдаун. Битва була абсолютно одностороння й у п'ятому раунді "Динаміт" уже нокаутував свого суперника, влучивши в щелепу на контратаці після того, як Джошуа пішов у навалу.

Як Дюбуа здолав Джошуа: дивіться відео

Наступний поєдинок Даніель Дюбуа мав провести в лютому 2025 року проти Джозефа Паркера, захищаючи пояс IBF. Але за декілька днів до бою з новозеландцем він знявся через вірусну інфекцію. Попри відмову виходити на ринг, британець зберіг свій титул.

Промо та перший медіазахід до реваншу Усик – Дюбуа

Наприкінці квітня було офіційно оголошено, що Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш. Вони будуть битися за звання абсолютного чемпіона світу.

З цього приводу був випущений проморолик, у якому йшлося, що британець готовий переписати історію боксу:

На кону все на "Вемблі". Даніель Дюбуа прагне стати першим британським абсолютним чемпіоном у надважкій вазі цього століття у грандіозному реванші з Олександром Усиком.

Дивіться промо до реваншу Усик – Дюбуа

Згодом боксери взяли участь у спільній пресконференції, яка відбулася в Лондоні. Під час цього заходу Усик і Дюбуа влаштували суперечку через скандальний епізод з першого поєдинку.

На ньому українець потролив свого суперника, роздрукувавши фотографії, де чітко видно, що удар був нижче пояса. Завершилася пресконференція битвою поглядів, яка минула доволі спокійно.

Битва поглядів перед реваншем Усик – Дюбуа: дивіться відео

Гонорари боксерів за бій

Офіційно наразі невідомо, скільки зароблять Олександр Усик і Даніель Дюбуа за реванш. Утім, за інсайдерською інформацією, вони отримають рекордні чеки у своїх кар'єрах.

Загальна сума гонорару складе 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Він буде розподілений 65 на 35 відсотків на користь українця.

Тож, якщо ця інформація є правдивою, то чинний володар поясів WBA, WBC та WBO отримає 97,5 мільйонів фунтів стерлінгів, а "Динаміт" – 52,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Важливо. Офіційним транслятором реваншу між зірковими супертяжами є стримінгова платформа DAZN. Напередодні було названо суму, яку доведеться сплатити жителям України за перегляд реваншу Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, що український чемпіон досі залишається непереможним на професійному рівні. Раніше він анонсував, що збирається провести ще два бої, після чого планує повісити рукавички на цвях.