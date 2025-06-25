Уже совсем скоро украинский боксер снова вернется на ринг. 24 Канал собрал главную информацию о следующем поединке Александра Усика.

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Кто соперник и где состоится бой

Соперником украинского бойца станет британец Даниэль Дюбуа. Они проведут очное противостояние 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира. Сейчас Александр Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO, а Даниэль Дюбуа является чемпионом по версии IBF.

Отметим, что это будет реванш между звездными супертяжами. Их первая битва состоялась 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинский боксер защищал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring.

Как прошел первый бой Усик – Дюбуа

Александр Усик смог одержать досрочную победу в девятом раунде. Он джебом попал в голову "Динамита", после чего тот стал на колено и не поднялся, рефери засчитал победу украинца техническим нокаутом.

До этого произошел довольно неоднозначный эпизод, из которого команда британца раздула невероятный скандал. Дюбуа нанес Усику запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе.

Рефери тогда не стал отсчитывать нокдаун, а дал украинскому боксеру несколько минут на восстановление. Уже после боя "Динамит" пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот.



Удар от Дюбуа ниже пояса / Скриншот с видео

Тогда же включилась и вся команда Даниэля Дюбуа и его сторонники. В частности, его тренер назвал Александра Усика лжецом и наркоманом, а Дерек Чисора вообще заявлял, что одним из факторов принятия такого решения стал расизм:

У нас есть черный парень, который дерется в белой стране с большим количеством белых людей вокруг. Рефери белый, судьи возле ринга белые. Чего вы ждали? Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали.

Команда Дюбуа даже требовала аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена. Они до сих пор отмечают, что в Польше произошло ограбление и судьи несправедливо лишили "Динамита" победы.

Смотрите видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Результаты Усика после первой битвы с Дюбуа

После первого очного противостояния Александр Усик лишь дважды выходил на ринг. Оба раза он дрался с до того непобедимым Тайсоном Фьюри.

Их первую встречу, которая состоялась 18 мая, прозвали "боем века". Ведь в нем соперники сражались за статус абсолютного чемпиона мира, которого не было в хевивейте с 1999 года.

Украинец считался андердогом против британского великана, но заставил замолчать всех критиков. Он в очень конкурентном бою одолел "Цыганского короля" раздельным решением судей.

Смотрите видеообзор боя Усик – Фьюри

А уже в конце декабря они провели реванш. Он был не таким зрелищным, но снова остался за Александром Усиком.

Судьи отдали победу украинскому бойцу единогласным решением – 116:112. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, на кону уже не стоял статус абсолюта. Усик для проведения второй битвы с Фьюри был вынужден отказаться от титула IBF, который его обязали защищать.

Реванш Усик – Фьюри: видеообзор битвы

Результаты Дюбуа после боя с Усиком

Даниэль Дюбуа после поражения от украинца провел три поединка. Перекрывать неудачу он вышел в декабре 2023 года, разделив ринг с американцем Джарреллом Миллером.

Начало боя было сложным для "Динамита". Его соперник великолепно действовал джебом, но ближе к экватору поединка физические кондиции дали о себе знать.

Британец захватил инициативу, нанося мощные удары сопернику. Развязка произошла в конце боя, когда Миллер пошел в ва-банк, пытаясь нокаутировать Дюбуа, но не попадал, зато пропустил сам серию плюх и рефери остановил бой за 10 секунд до конца, зафиксировав победу Даниэля техническим нокаутом.

Как Дюбуа одолел Миллера: смотрите видео

В начале июня 2024 года Даниэль Дюбуа встречался с Филиппом Хрговичем. На кону стоял временный титул IBF.

В первых раундах небольшое преимущество имел хорватский боксер, но не смог развить свой успех. После этого британец выровнял ситуацию и благодаря точным ударам нанес сопернику рассечение – сначала над правым глазом, а затем и над левым.

В седьмом раунде "Динамит" уже полностью доминировал на ринге, а Филипп Хргович на морально-волевых качествах едва держался на ногах. В следующей 3-минутке рефери остановил бой из-за рассечения хорватского бойца.

Видеообзор боя Дюбуа – Хргович

Позже из-за отказа Усика от пояса IBF Дюбуа повысили до полноценного чемпиона организации. В сентябре 2024 года "Динамит" проводил первую защиту титула на "Уэмбли" против Энтони Джошуа.

В этом поединке он одержал свою самую крупную победу в карьере. Даниэль считался аутсайдером, но на ринге просто деклассировал своего звездного земляка.

Дюбуа уже в начале боя несколько раз отправил Эй Джея в нокдаун. Битва была абсолютно односторонняя и в пятом раунде "Динамит" уже нокаутировал своего соперника, попав в челюсть на контратаке после того, как Джошуа пошел в навалу.

Как Дюбуа одолел Джошуа: смотрите видео

Следующий поединок Даниэль Дюбуа должен был провести в феврале 2025 года против Джозефа Паркера, защищая пояс IBF. Но за несколько дней до боя с новозеландцем он снялся из-за вирусной инфекции. Несмотря на отказ выходить на ринг, британец сохранил свой титул.

Промо и первый медиазаход к реваншу Усик – Дюбуа

В конце апреля было официально объявлено, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш. Они будут драться за звание абсолютного чемпиона мира.

По этому поводу был выпущен проморолик, в котором говорилось, что британец готов переписать историю бокса:

На кону все на "Уэмбли". Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого века в грандиозном реванше с Александром Усиком.

Смотрите промо к реваншу Усик – Дюбуа

Впоследствии боксеры приняли участие в совместной пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне. Во время этого мероприятия Усик и Дюбуа устроили спор из-за скандального эпизода из первого поединка.

На нем украинец потроллил своего соперника, распечатав фотографии, где четко видно, что удар был ниже пояса. Завершилась пресс-конференция битвой взглядов, которая прошла довольно спокойно.

Битва взглядов перед реваншем Усик – Дюбуа: смотрите видео

Гонорары боксеров за бой

Официально пока неизвестно, сколько заработают Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш. Впрочем, по инсайдерской информации, они получат рекордные чеки в своих карьерах.

Общая сумма гонорара составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Он будет распределен 65 на 35 процентов в пользу украинца.

Поэтому, если эта информация является правдивой, то действующий обладатель поясов WBA, WBC и WBO получит 97,5 миллионов фунтов стерлингов, а "Динамит" – 52,5 миллиона фунтов стерлингов.

Важно, что. Официальным транслятором реванша между звездными супертяжами является стриминговая платформа DAZN. Накануне была названа сумма, которую придется оплатить жителям Украины за просмотр реванша Усик – Дюбуа.

Напомним, что украинский чемпион до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Ранее он анонсировал, что собирается провести еще два боя, после чего планирует повесить перчатки на гвоздь.