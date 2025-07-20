У Лондоні завершився великий вечір боксу на стадіоні "Вемблі". Хедлайнером події стала зустріч між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

До теми Як Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді: відео вирішального удару

Що сказав Усик?

Український боксер зміг здобути ефектну перемогу над "Динамітом". У п'ятому раунді Усик спочатку відправив суперника в нокдаун, а за кілька секунд добив Даніеля.

Після бою Олександр був у піднесеному настрої. Він подякував Богу та своїй сім'ї за підтримку, а також не забув про Збройні сили України, які захищають його Батьківщину від російської агресії.

Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від підрозділів, які захищають мою країну на лінії фронту. Хлопці, завдяки вам я зараз можу бути тут,

– заявив Усик в ринзі.

Перемога дозволила Усику повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Ця вагова категорія не мала абсолюта аж з 1999 року, коли всі пояси зібрав Леннокс Льюїс.

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Наразі українцю належать титули чемпіона світу за версією WBA, WBC, WBO, IBO та IBF. Загалом же за свою кар'єру Усик виграв усі 24 поєдинки на професійному рівні. З них 15 – нокаутом.