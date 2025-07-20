У ніч з 19 на 20 липня у Лондоні відбувся бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На кону поєдинку стояло звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні, пише 24 Канал.

До теми Усик нокаутом переміг Дюбуа

Усик заплакав після перемоги над Дюбуа

Ефектну перемогу нокаутом в п'ятому раунді здобув Олександр Усик. Український чемпіон фактично декласував Дюбуа, довівши безпідставність його звинувачень на результат першого бою.

Олександр Усик втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу та вдруге у королівському дивізіоні. Одразу після перемоги Усик впав на коліна посеред рингу та розплакався.

Було видно, скільки сил він витратив, щоб вдруге зійти на Олімп надважкого дивізіону.

Реакція Усика на перемогу над Дюбуа / фото Getty Images

Одразу після перемоги Усик повідомив свого наступного суперника. Українець втретє у своїй кар'єрі збирається зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.