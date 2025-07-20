На лондонському "Вемблі" відбувся головний боксерський поєдинок 2025 року. В битві за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі зійшлись Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Як Усик переміг Дюбуа?

У цьому поєдинку визначився абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Ним у 2024 році став Олександр Усик, але пізніше був змушений звільнити пояс IBF на користь переможця пари Дюбуа – Хргович.

Власне, Даніель його і виграв. Тепер же Олександру вдалось повернути собі всі пояси. Олександр зміг нокаутувати британського опонента у п'ятому раунді.

Огляд бою між Усиком та Дюбуа: дивитися відео

Таким чином, Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, причому вдруге – саме у надважкій вазі. Наразі українцю належать пояси WBA, WBC, WBO, IBO та IBF.

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Крім того, Олександр залишається непереможним на професійному рівні. Усик виграв усі свої 24 поєдинки, з них 15 – нокаутом. Очікується, що до кінця кар'єри він проведе ще один поєдинок.