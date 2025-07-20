В ринзі Олександр Усик дав кілька коментарів. Зокрема боксер розповів про свої подальші плани та наступного суперника, пише 24 Канал.

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Що планує Усик робити далі?

Наразі український боксер хоче просто відпочити і поки не будує якихось планів. Сказав, що хоче поки що побути зі своєю сім'ю вдома.

Чого ще можу досягти? Нічого. Це все. Я просто хочу відпочити. Не знаю. Хочу додому, до сім'ї, до жінки та дітей. Хочу відпочити. Але, можливо, через 2-3 місяці... Зараз я хочу відпочити, – сказав Олександр Усик.

Також боксер відповів, що ще не визначився з наступним суперником і майбутнім у боксі.

Цікаво, що Олександр Усик розплакався після перемоги над Даніелем Дюбуа. Він впав на коліна прямо посеред рингу.