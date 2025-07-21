Наразі чимало експертів вважають, що українець уже заслуговує на статус одного з найвеличніших бійців в історії. Проте цю думку не поділяє комп'ютеризована система порталу BoxRec, яка напередодні оновила свій рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, інформує 24 Канал.

Читайте також Ексчемпіон світу розніс боксера, який кинув виклик Усику після перемоги над Дюбуа

Яке місце в Усика в рейтингу Р4Р від BoxRec?

Попри непереможний статус і звання абсолюта, українець опинився дуже низько. Йому не знайшлося місця навіть у десятці найкращих бійців сучасності.

Лідером рейтингу є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе. У трійці також розташувалися Сауль Альварес і Дзюнто Накатані.

При цьому Олександр Усик посідає лише 14-те місце. Він став єдиним представником хевівейту в топ-40.



Рейтинг P4P за версією BoxRec / Скриншот із сайту порталу

До слова. Напередодні рівень Олександра Усика оцінив Френк Воррен. Зірковий промоутер вважає, що такі боксери з'являються раз на покоління.

Нагадаємо, що в рейтингу від The Ring Усик є номером один серед боксерів незалежно від вагової категорії з травня 2024 року.