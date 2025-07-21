Сейчас многие эксперты считают, что украинец уже заслуживает статус одного из величайших бойцов в истории. Однако это мнение не разделяет компьютеризированная система портала BoxRec, которая накануне обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, информирует 24 Канал.

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Какое место у Усика в рейтинге Р4Р от BoxRec?

Несмотря на непобедимый статус и звание абсолюта, украинец оказался очень низко. Ему не нашлось места даже в десятке лучших бойцов современности.

Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. В тройке также расположились Сауль Альварес и Дзюнто Накатани.

При этом Александр Усик занимает лишь 14-е место. Он стал единственным представителем хевивейта в топ-40.



Рейтинг P4P по версии BoxRec / Скриншот с сайта портала

К слову. Накануне уровень Александра Усика оценил Фрэнк Уоррен. Звездный промоутер считает, что такие боксеры появляются раз в поколение.

Напомним, что в рейтинге от The Ring Усик является номером один среди боксеров независимо от весовой категории с мая 2024 года.