После этого боя на ринг вышел Джейк Пол, который впоследствии бросил вызов украинскому боксеру. На это событие в соцсети X гневно отреагировал Тони Беллью, сообщает 24 Канал.

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Как Беллью прокомментировал выход Пола на ринг к Усику?

Бывший соперник Усика не понимает, почему американца не остановили. Он в очередной раз подчеркнул, что Пол ничего не достиг в боксе, чтобы иметь такую привилегию.

Это что, какая-то неудачная шутка? Как Джейку Полу позволили выйти на ринг к Усику? Если бы Томми Фьюри вылез туда и призвал драться, его бы выбросили оттуда, а он же победил этого парня,

– написал Беллью.

Также британец назвал боксера, который действительно заслужил на бой с Усиком. Он выделил обязательного претендента на титул WBO:

"Я понимаю, что нужно развлекать людей, но, по моему мнению, единственный, кто заслуживает на бой с Усиком – это Джозеф Паркер".

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне, одержав все победы в 24 боях. Ранее он анонсировал, что следующий поединок станет последним в его карьере.

Напомним, что накануне Теофимо Лопес высказался об Александре Усике. Он рассказал, есть ли боксер, который может одолеть украинского чемпиона.