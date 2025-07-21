Украинец победил нокаутом в пятом раунде и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. После этого поединка о короле современного хевивейта высказался Теофимо Лопес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что думает Лопес об Усике?

Обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе высоко оценил форму Александра Усика. Он считает, что сейчас ни один боксер не сможет одолеть украинского бойца.

С кем должен драться дальше Усик? Это не имеет значения. Он находится на вершине пищевой цепи, на вершине P4P. Может ли его кто-то победить? Никто не победит Усика. Он трехкратный абсолютный чемпион мира,

– сказал Лопес.

Отметим, что Александр Усик возглавляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории с мая 2024 года. Он поднялся на вершину после первой победы над Тайсоном Фьюри.

К слову. Украинский боец остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 24 поединка, в которых одержал все победы (15 нокаутом).

Напомним, что ранее Леннокс Льюис назвал боксера, у которого будет больше всего шансов одолеть Александра Усика.