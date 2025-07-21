Українець переміг нокаутом у п'ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Після цього поєдинку про короля сучасного хевівейту висловився Теофімо Лопес, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що думає Лопес про Усика?

Володар пояса WBO в першій напівсередній вазі високо оцінив форму Олександра Усика. Він вважає, що наразі жоден боксер не зможе здолати українського бійця.

З ким повинен битися далі Усик? Це не має значення. Він знаходиться на вершині харчового ланцюга, на вершині P4P. Чи може його хтось перемогти? Ніхто не переможе Усика. Він триразовий абсолютний чемпіон світу,

– сказав Лопес.

Зазначимо, що Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії з травня 2024 року. Він піднявся на вершину після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

До слова. Український боєць залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 24 поєдинки, у яких здобув усі перемоги (15 нокаутом).

Нагадаємо, що раніше Леннокс Льюїс назвав боксера, в якого буде найбільше шансів здолати Олександра Усика.