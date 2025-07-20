Ця перемога стала найшвидшою для нього за останні десять років та третьою достроковою після переходу в хевівейт. На пресконференції він розповів про особливість удару, яким "погасив світло" своєму опоненту, інформує 24 Канал.

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Як Усик вигадав ім'я своєму удару?

Спочатку Усик відправив британця у нокдаун після правого хука, а вже за лічені секунди нокаутував суперника ударом лівою рукою. Як з'ясувалося після бою, ця "плюха" має свою історію та ім'я.

Український боксер розповів, що цей удар він називає "Іван". Чемпіон пояснив, що він готував його тривалий час.

Ми готували комбінації до цього бою. Ви знаєте, назва удару – це "Іван". Ось це удар лівою. Спершу хук, а тоді "Іван". Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий, козак. "Як тебе звати? – Іван". Це важкий удар,

– пояснив Усик.

За словами новоспеченого 3-разового абсолюта, вони з командою придумали цей удар ще у 2018 році, коли перебували в США. З того часу українець двічі перемагав достроково, але "Івана" вдалося застосовувати вперше саме в реванші з Дюбуа.

Як Усик нокаутував Дюбуа "Іваном": дивіться відео

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 24 бої, у яких здобув усі перемоги (15 нокаутом).

Нагадаємо, що раніше було опубліковано статистику реваншу Усик – Дюбуа. Більше ударів викидав британець, але точнішим був Олександр.