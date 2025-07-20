Український боксер знову нокаутував "Динаміта", але тепер у п'ятому раунді. 24 Канал розповідає, якою була статистика до того моменту.

Читайте також "Такі бійці з'являються раз на покоління": промоутер Дюбуа оцінив перемогу Усика над британцем

Хто вигравав за статистикою в бою Усик – Дюбуа?

Олександр Усик був кращим за британця майже в усіх компонентах. Він викидував менше ударів, але робив це набагато якісніше.

Українець завдав 57 проти 35 точних ударів. При цьому Даніель Дюбуа мав 179 спроб, а уродженець Сімферополя – 153. Влучність Олександра Усика склала 37,3%, а британського боксера – 19.6%.

Що цікаво, цього разу український чемпіон переважив "Динаміта" за загальною кількістю силових ударів (78 проти 75, з яких точні – 36 проти 24). У їх першому поєдинку перевага за цим компонентом була за британцем.

Також впадає в око підхід Усика до джебів. У першому бою він викинув 206 таких ударів проти 126 британця, то цього разу поступився за кількістю (75 проти 104), але все одно мав набагато кращу точність – 21:11.

За влучними ударами Дюбуа мав перевагу лише в третьому раунді. Натомість у вирішальному – українець знищив суперника з рахунком 12:2.



Статистика ударів реваншу Усик – Дюбуа / Скриншот із сайту CompuBox

Довідка. Олександр Усик продовжив свою переможну серію на професійному рівні. Він виграв усі 24 бої, з яких 15 нокаутом.

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Дюбуа з українцем зустрівся Дерек Чісора. Зірковий боксер жартома попросив 3-разового абсолютного чемпіона більше не бити британців.